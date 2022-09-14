Подготовка к зиме: как сохранить тепло в частном доме

Холодная зима приближается, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно. Как утеплить и изолировать от мороза частный дом и обустроить дом до холодов - читайте в материале.

24 канал собрал советы, которые помогут сохранить тепло на дому и сэкономить средства на отоплении.

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Не закрывайте батареи

Чтобы комнаты прогревались равномерно и получали больше тепла, не заставляйте батареи или радиаторы другими вещами. То же касается и штор, и тюлей, которые впитывают тепло и не пропускают теплые волны в помещение.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Постелите ковры

Ковры на полу могут выполнять не только декоративную функцию, но и отлично сохранять тепло. Постелите ковры на открытые участки вашего пола – так вы не только не будете ходить по холодному паркету, но и сохраните тепло в помещении.

Дело в том, что много тепла убегает через пол, особенно на первых этажах. Чтобы снизить процент потери тепла, стоит постелить ковры, чтобы изолировать паркет или ламинат.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Проверьте окна

Почти половина тепла, продуцируемого батареями, просто исчезает из-за плохой герметичности окон. Тщательно проверьте ваши окна, нет ли у них щелей и трещин, через которые "утекает" тепло.

Позаботьтесь о теплоизоляции с помощью скотча и фольги. Если это не помогает, можно пользоваться монтажной пеной.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Используйте фольгу

Чтобы больше тепла поступало непосредственно в помещение, а не уходило в стену, поместите на стенку за батареей лист фольги.

Такой простой лайфхак может сэкономить до 20 процентов тепла.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Закрывайте межкомнатную дверь

Если у вас довольно большой дом, важно не допускать сквозняков и циркуляции воздуха между комнатами. Закрывайте двери, соединяющие комнаты и проверьте их герметичность.

Если вы чувствуете, что сквозь щели двери проходит воздух, следует утеплить их скотчем.