Подготовка к зиме: как сохранить тепло в частном доме
Холодная зима приближается, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно. Как утеплить и изолировать от мороза частный дом и обустроить дом до холодов - читайте в материале.
24 канал собрал советы, которые помогут сохранить тепло на дому и сэкономить средства на отоплении.
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Не закрывайте батареи
Чтобы комнаты прогревались равномерно и получали больше тепла, не заставляйте батареи или радиаторы другими вещами. То же касается и штор, и тюлей, которые впитывают тепло и не пропускают теплые волны в помещение.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Постелите ковры
Ковры на полу могут выполнять не только декоративную функцию, но и отлично сохранять тепло. Постелите ковры на открытые участки вашего пола – так вы не только не будете ходить по холодному паркету, но и сохраните тепло в помещении.
Дело в том, что много тепла убегает через пол, особенно на первых этажах. Чтобы снизить процент потери тепла, стоит постелить ковры, чтобы изолировать паркет или ламинат.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Проверьте окна
Почти половина тепла, продуцируемого батареями, просто исчезает из-за плохой герметичности окон. Тщательно проверьте ваши окна, нет ли у них щелей и трещин, через которые "утекает" тепло.
Позаботьтесь о теплоизоляции с помощью скотча и фольги. Если это не помогает, можно пользоваться монтажной пеной.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Используйте фольгу
Чтобы больше тепла поступало непосредственно в помещение, а не уходило в стену, поместите на стенку за батареей лист фольги.
Такой простой лайфхак может сэкономить до 20 процентов тепла.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Закрывайте межкомнатную дверь
Если у вас довольно большой дом, важно не допускать сквозняков и циркуляции воздуха между комнатами. Закрывайте двери, соединяющие комнаты и проверьте их герметичность.
Если вы чувствуете, что сквозь щели двери проходит воздух, следует утеплить их скотчем.