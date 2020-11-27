24-летняя британская актриса Софи Тернер летом впервые стала мамой. С рождением дочери знаменитость познает радость материнства и уделяет первенцу все свое свободное время. Папарацци в очередной раз "поймали" звезду знаменитого сериала "Игра престолов" за прогулкой с дочерью.

С рождением дочери актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас стали регулярными гостями уличной хроники.

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Знаменитости часто прогуливаются с дочкой улицам Лос-Анджелеса, и нередко попадают под прицелы папарацци.

Образ Софи Тернер

Софи Тернер часто комбинирует свои образы – от стильной и брендовой одежды до практической и простой.

На одном из недавних кадров звезду увидели в удобном сером свитшоте и оливковых леггинсах. Такой простой образ актриса завершила белыми кроссовками и камуфляжной маской. Волосы актриса завязала в пучок.

Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса актриса особенно следит за своим здоровьем и правилами карантина, поэтому почти всегда появляется на кадрах в защитной маске.



Софи Тернер на прогулке с дочкой / Фото: Legion Media