В прямом эфире "ТСН", который вышел на экраны в четверг, 19 ноября, ведущая программы Соломия Витвицкая предстала перед зрителями босиком. В одном из эпизодов она сняла туфли на высоком каблуке. После резонанса в сети журналистка объяснила конфуз.

Известная украинская ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая попала в курьезную ситуацию. Во время прямого эфира программы "ТСН" она сняла туфли и босиком появилась в объективе камеры перед сотнями зрителей. На личной странице в инстаграме звезда объяснила инцидент.

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Почему Соломия Витвицкая сняла туфли посреди прямого эфира

Для выпуска программы "ТСН" ведущая выбрала приталенное платье винного цвета длины миди. Сдержанный наряд она довершила туфлями в тон на высоком каблуке. Похоже, такая обувь была крайне неудобной, ведь в одном из эпизодов Соломия Витвицкая сняла ее и вела эфир босиком, сидя за столом на высоком стуле.

Как призналась знаменитость, к таким хитростям ведущие программ прибегают часто, однако она не приняла во внимание на "коварный" стол, который появился в обновленной студии "ТСН".

Забыла и не обула. Новая студия, Новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям,

- оправдалась Соломия Витвицкая.

Журналистка призналась, что не ожидала такого шквала сообщений от сторонников, которые все же не оставили курьез без внимания. Однако никакой критики ведущая не услышала. Похоже, инцидент лишь развеселил зрителей. "Спасибо за поддержку и понимание! Нет хейту. Вы мои крылья", – написала Соломия Витвицкая.

В комментариях ведущую поддержали десятки пользователей. "Никогда бы и не заметила", "А мне нравится. Так по-домашнему и сразу, как будто, ближе к зрителям", "Так даже интереснее смотреть", "А я бы не заметила! Но я вас очень понимаю", "Это так жизненно и понятно", – признаются фоловеры Витвицкой.