Известная украинская певица Слава Каминская поздравила дочь Лауру с 5-летием. Артистка поделилась с подписчиками трогательными фото и показала архивное видео из УЗИ.

Дочь популярной украинской певицы Славы Каминской Лаура сегодня, 6 декабря, празднует день рождения. Девочке исполнилось 5 лет. По случаю этого солистка группы "НеАнгелы" опубликовала серию фото и видео с Лаурой на своей инстаграм-странице.

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Слава Каминская опубликовала фото, на котором она изображена с Лаурой на руках. Также она показала архивные фотографии, где ее дочь изображена еще совсем маленькой. Но больше всего сеть растрогало видео УЗИ, на котором видно Лауру.

Также звездная мама поздравила дочь с днем ​​рождения трогательным сообщением и поблагодарила экс-мужа Эдгара Каминского.

"Пять лет. Так быстро. Такая взрослая, красивая, хитрая, умная, харизматичная, застенчивая, сентиментальная и мудрая девочка. Люблю безумно! Говорят, ты на меня похожа. И большое счастье – это осознавать. Каждый раз, когда смотрю тебя, понимаю смысл фразы "Дети, рожденные в любви!" Ты и есть любовь! Эдгар Каминский, спасибо за дочь. Плюшка, с Днем рождения. Мы с папой сделаем все, чтобы ты была счастлива", – написала Слава Каминская.

В комментариях поклонники также поздравили 5-летнюю Лауру с праздником. "Пусть Лаура растет счастливой и будет здорова", "С праздником маленькую конфету. Пусть растет счастливой девочкой", "С именинницей! Я очень хорошо помню это утро", "Пусть растет вам на радость", – написали под кадрами.

Для просмотра фото и видео листайте вправо: