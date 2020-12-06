Американская исполнительница Дженнифер Лопес очаровала сеть домашним фото. Она предстала в халате и без макияжа. На фото изображены 2 детей певицы, которых она обнимает.

Популярная американская певица Дженнифер Лопес постоянно поражает поклонников безупречными образами на выступлениях или светских мероприятиях. Но звезда не стесняется представать перед поклонниками в домашнем наряде и без макияжа. Новым миловидным снимком артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

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Дженнифер Лопес сделала фото в комнате своего дома на фоне камина. Певица предстала перед объективом в белом халате, продемонстрировав стройные ножки. Она радостно улыбалась и обнимала своих 12-летних двойняшек Эмму и Макса, которые также были одеты в халатики.

Исполнительница позировала полностью без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту. Она завязала волосы в высокий аккуратный пучок.

Мне нравится, что они все еще хотят сидеть на коленях у мамы! Счастливой субботы,

– написала Дженнифер Лопес под фото.

Трогательное фото певицы с детьми очаровало сеть. Его прокомментировали большое количество поклонников, в том числе и украинская артистка Настя Каменских. "Милые", "Великолепные", "Как невероятно, мальчик так похож на отца, а девочка – на маму", "Красивые", – написали фаны под кадром.



Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo