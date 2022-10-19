Эти советы сэкономят кучу средств: как сэкономить на электроэнергии и обогреве в квартире

Зима близко, а цены на отопление и электроэнергию растут. Читайте, как сэкономить на электричестве и уберечь свой кошелек от лишних трат с помощью простых лайфхаков.

24 канал выяснил, как можно просто и эффективно сэкономить средства и не мерзнуть зимой.

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Пора для перестановок

Если ваша кровать или мебель, которой вы часто пользуетесь, находятся близко к окнам, это повлечет за собой потерю тепла, и вы будете постоянно мерзнуть. Чтобы получать меньше холодного воздуха из окон, следует изменить расположение мебели и произвести импровизированную перестановку.

Чтобы не мерзнуть зимой, нужно переставить кровати и диваны вдали от окон. Также не стоит мебелью закрывать батареи – так ваше помещение будет прогреваться медленнее, а расходы на отопление будут расти.

Как сэкономить на отоплении / Фото Unsplash

Купите грелки

Обычные грелки могут спасти от зимних морозов и сильно не ударят по вашему кошельку. Только налив горячую воду в грелку, вы сможете наслаждаться персональной маленькой батареей.

Если грелку купить не удалось, для подогрева также подойдут обычные пластиковые бутылки. Они могут эффективно согреть вас, но не держат тепло так долго, как специализированные грелки.

Как сэкономить на отоплении / Фото Unsplash

Утеплите окна

Утепление окон может помочь неконтролируемой утечке тепла из помещения. Вы можете закрыть как щели, так и само стекло на окнах – для этого существуют специализированные средства, которые продаются в магазинах стройматериалов.

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Изолируйте пол

Тем, кто живет на первом этаже или в частном доме, важно позаботиться о теплоизоляции полов. На холодное время года следует положить на ваш паркет или ламинат коврик. Он снизит выход тепла через холодный пол и создаст изоляционный слой.

Лучше всего для изоляции полов подойдут теплые и ворсистые ковры с высоким ворсом.

Как сэкономить на отоплении / Фото Unsplash