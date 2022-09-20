Новый тикток-тренд: как достичь соблазнительных "Siren Eyes"

Интернетом распространяется новый модный макияж – "глаза сирены". Этот макияж визуально подтягивает глаз и выглядит очень изысканно и драматично.

"Siren Eyes" назвали так в честь древнегреческих сирен, которые всегда были символом соблазна и опасной красоты. Сейчас современные модницы могут воспроизвести загадочный образ и подчеркнуть свою личность.

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Тренд на "глаза сирены" уже взорвал тикток-блогеров – в сети ходят советы и лайфхаки, как достичь "убийственного взгляда" для разных типов глаз и с какими образами сочетать "Siren Eyes".

Моду на этот макияж запустила блогерша-миллионница Даниэль Маркан, которая и придумала название для нового мейкапа.

Чем особенный этот макияж

"Siren Eyes" визуально удлиняет глаза благодаря черной тонкой подводке или карандашу. Также подчеркивает глаз подводка на обоих уголках глаз.

"Глаза сирены" выглядят очень изящно и опасно за счет простых цветов и заигрывания с формой. Но следует быть внимательными – под каждую форму глаза "Siren Eyes" нужно подгонять.

"Siren Eyes" / Фото Pinterest

Визажистка Каролина Дали порекомендовала модницам не бояться экспериментировать и пробовать найти свои "Siren Eyes".

Затеняйте и подводите в соответствии с формой ваших глаз,

– подчеркнула Дали.



"Siren Eyes" / Фото Pinterest