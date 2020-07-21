Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в очередной раз удивила поклонников. Она поделилась фотографией, на которой изображена на фоне красивой природы. Похоже, звезда открывает для себя новые уголки родной земли.

Живописный снимок артистка распространила на личной странице в инстаграме. Она редко публикует подобные фото, поэтому такой кадр быстро очаровал сеть и вызвал активные обсуждения среди почти 700-тысячной аудитории подписчиков в комментариях.

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Образ Славы Каминской

Исполнительница предстала перед камерой в яркой блузке синего цвета с длинным рукавом. Видно, что через плечо она надела сумку от знаменитого бренда Louis Vuitton. Волосы Каминская уложила в легкие локоны. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и нежно-розовой помадой на губах.

Слава позирует боком к камере, глядя вдаль. Перед ней открываются невероятно красивые пейзажи. Она наслаждается прекрасным заходом солнца и природой, что вокруг.

В заметке певица отметила, что наша жизнь очень насыщена. Ежедневно мы получаем сотни сообщений, звонков, задач. Мы постоянно куда-то спешим, не успеваем, вечно куда-то опаздываем.

А настоящая жизнь – на паузе. Стоит только остановиться, оглянуться, а за твоей спиной – такая красота,

– написала Слава.



Слава Каминская в синий блузке / Instagram / @babaslavka