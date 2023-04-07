Когда и где сойдет Благодатный огонь в 2023 году: все, что нужно знать

Благодатный огонь сходит ежегодно перед Пасхой в иерусалимском Храме Воскресения Христова. Когда именно он сходит, почему это происходит в канун Пасхи и кто может приехать на это событие – читайте ниже.

Многие христиане каждый год приезжают в главный храм Иерусалима, где установлен гроб Иисуса Христа, чтобы увидеть, как сходит Благодатный огонь. Как сообщает 24 Канал, приехать туда может любой желающий.

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Благодатный огонь в 2023 году сойдет уже совсем скоро. Однако тем, кто хочет присоединиться к этому событию, следует подготовиться заранее.

Что такое Благодатный огонь? Это символизм, напоминающий людям о смерти Иисуса Христа. Согласно легенде, огонь появился впервые в ночь смерти Христа. Благодатный огонь символизирует присутствие Господа и его милость человеку. Многие священнослужители отмечают, что Благодатный огонь восходит для того, чтобы напомнить людям о христианской вере, тем самым зажигая их сердца.

Когда сходит Благодатный огонь

Ежегодно событие происходит только раз, это происходит весной прямо накануне Пасхи. Сколько времени сходит огонь – неизвестно, никто не может знать ответа, за сколько он вспыхнет на этот раз.

Бывали случаи, когда огонь горел всего 10 минут, а случалось, что таинство совершалось в течение двух – трех часов. В этом году Пасху православные христиане отмечают 16 апреля, а это значит, что Благодатный огонь сойдет в субботу, 15 апреля.

До появления Благодатного огня люди съезжаются в храм Воскресения Христова. В этот день они держат при себе свечи и ждут момент схождения огня. Толпы христиан радуются, поют и читают молитвы.

Но после того, как в храм приходит патриарх, наступает тишина. Люди тихо ждут с надеждой, что в Иерусалиме сойдет благодатный огонь. Интересно, что внутри церкви перед этим должны быть погашены все источники света.

Когда сойдет Благодатный огонь, патриарх раздаст его всем верующим, приехавшим в честь события.

Как попасть на службу в храм Гроба Господня

В церковь, где установлен гроб Иисуса Христа, может поместиться до 10 тысяч человек. Однако сюда приезжает гораздо больше желающих, даже в этом году ожидается несколько десятков тысяч паломников. Билеты на службу в храме не продаются, бесплатный вход.

В храме все люди не поместятся, и традиционно они собираются на площади перед Храмом и на соседних улицах. Ведь на больших экранах показывают трансляции и видео схождения Благодатного огня.

Кроме того, можно посмотреть его по телевизору. В Украине пройдет прямая трансляция схождения Благодатного огня.