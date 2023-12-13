Когда украинцы будут щедровать в этом году: новая дата

В период новогодних и рождественских праздников украинцы колядуют, щедруют и посевают. Это давние традиции, поэтому их важно соблюдать. Даже во время полномасштабного вторжения России в Украину люди уважают свою историю.

Однако, 1 сентября 2023 Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому теперь украинцы будут ходить колядовать и щедровать в другие дни. Детальнее о том, когда в этом году будут петь щедровки, расскажет 24 Канал.

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Когда щедровать в 2023 году

По традиции когда-то щедровали перед Старым Новым Годом, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Однако после перехода на новый церковный календарь украинцы будут петь щедровки 31 декабря, в Щедрый вечер.

Интересно, что наши предки дали еще одно название Щедрому вечеру – "Праздник Василия и Меланки". Раньше славяне верили в бога порядка, брака и семейного счастья Ладо. У него был сын и дочь, которая называлась Меланкой.

Однажды коварный змей похитил девушку и спрятал в подземелье. Тогда жених Меланки не смог ее спасти. Поэтому за дело взялся богатырь Васильчик. Ему удалось освободить Меланку из плена. Впоследствии молодые люди справили свадьбу.

Традиция щедрования

Обычно щедруют девушки. Они ходят по домам, поют песни и желают хозяевам счастья, здоровья и изобилия. Однако в некоторых областях Украины к этой давней традиции присоединяются и ребята. Одними из самых популярных украинских щедровок являются: "Щедрик", "Щедрый вечер, добрый вечер" и "Щедрик-ведрик".