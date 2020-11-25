Сериал "Ромул" презентовали в сети: чем интересна историческая драма
Исторический сериал "Ромул" (Romulus) постепенно покоряет мир. Что известно о ленте и дате выхода последних серий 1 сезона – узнавайте на LifeStyle 24.
"Ромул" – один из немногих итальянских сериалов, который уже успел привлечь внимание опытных киноманов во всем мире. И пока в сети обсуждают захватывающий сюжет ленты, 24 канал решил узнать интересные факты о новинке компании Sky Original.
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Сюжет сериала "Ромул"
Сериал "Ромул" рассказывает о трех человек, причастных к созданию Рима и Римской империи. Главные герои – наследник престола Лемос, отважный раб Вирос и жрица Илия – не похожи друг на друга в стратегических взглядах. Но именно им придется изменить ход истории.
Сериал "Ромул" / Фото IMDb
В фильме показана жизнь в VIII веке до нашей эры, поэтому зрители увидят кровопролитные войны, безжалостные расправы с врагами и будни племен, которые преодолевают погодные катаклизмы и не навлекают злость богов. Трое отчаянных берутся изменить весь уклад и сами управляют судьбой народа.
Однажды у нас также будет город, где мы будем жить без страха. И называться он будет Рим, – говорит героиня сериала в трейлере.
На фоне античной эпохи авторы сериала "Ромул" покажут борьбу за власть. Согласно анонсами, люди столкнутся с сопротивлением древних богов и междоусобными войнами, и только смелость поможет главным героям проходить испытания и бороться за свободу.
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Актерский состав
В сериале "Ромул" снялись малоизвестные итальянские актеры, некоторые из которых дебютировали на телеэкранах вместе с этим историческим проектом. В частности, главные роли получили:
- Андреа Арканджели
- Деметра Авинкола
- Марианна Фонтана
- Франческо Ди Наполи
- Эмилио Де Марчи
- Саймон Рицонни и другие.
График выхода серий
Известно, что 1 сезон сериала "Ромул" будет состоять из 10 эпизодов. Сейчас в сети представили первые серии фильма, которые и привлекли внимание зрителей.
Даты выхода серий "Ромула":
- 1 серия – 7 ноября
- 2 серия – 7 ноября
- 3 серия – 14 августа
- 4 серия – 14 августа
- 5 серия – 21 ноября
- 6 серия – 21 ноября
- 7 серия – 28 апреля
- 8 серия – 28 апреля
- 9 серия – 5 декабря
- 10 серия – 5 декабря
По неофициальным данным, у сериала "Ромул" будет продолжение. Сейчас рейтинг проекта на сайте IMDb составляет 6,4 из 10.
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