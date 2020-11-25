Исторический сериал "Ромул" (Romulus) постепенно покоряет мир. Что известно о ленте и дате выхода последних серий 1 сезона – узнавайте на LifeStyle 24.

"Ромул" – один из немногих итальянских сериалов, который уже успел привлечь внимание опытных киноманов во всем мире. И пока в сети обсуждают захватывающий сюжет ленты, 24 канал решил узнать интересные факты о новинке компании Sky Original.

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Сюжет сериала "Ромул"

Сериал "Ромул" рассказывает о трех человек, причастных к созданию Рима и Римской империи. Главные герои – наследник престола Лемос, отважный раб Вирос и жрица Илия – не похожи друг на друга в стратегических взглядах. Но именно им придется изменить ход истории.



Сериал "Ромул" / Фото IMDb

В фильме показана жизнь в VIII веке до нашей эры, поэтому зрители увидят кровопролитные войны, безжалостные расправы с врагами и будни племен, которые преодолевают погодные катаклизмы и не навлекают злость богов. Трое отчаянных берутся изменить весь уклад и сами управляют судьбой народа.

Однажды у нас также будет город, где мы будем жить без страха. И называться он будет Рим, – говорит героиня сериала в трейлере.

На фоне античной эпохи авторы сериала "Ромул" покажут борьбу за власть. Согласно анонсами, люди столкнутся с сопротивлением древних богов и междоусобными войнами, и только смелость поможет главным героям проходить испытания и бороться за свободу.

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Актерский состав

В сериале "Ромул" снялись малоизвестные итальянские актеры, некоторые из которых дебютировали на телеэкранах вместе с этим историческим проектом. В частности, главные роли получили:

Андреа Арканджели

Деметра Авинкола

Марианна Фонтана

Франческо Ди Наполи

Эмилио Де Марчи

Саймон Рицонни и другие.

График выхода серий

Известно, что 1 сезон сериала "Ромул" будет состоять из 10 эпизодов. Сейчас в сети представили первые серии фильма, которые и привлекли внимание зрителей.

Даты выхода серий "Ромула":

1 серия – 7 ноября

2 серия – 7 ноября

3 серия – 14 августа

4 серия – 14 августа

5 серия – 21 ноября

6 серия – 21 ноября

7 серия – 28 апреля

8 серия – 28 апреля

9 серия – 5 декабря

10 серия – 5 декабря

По неофициальным данным, у сериала "Ромул" будет продолжение. Сейчас рейтинг проекта на сайте IMDb составляет 6,4 из 10.