Пакуйте чемоданы: каким 3 знакам зодиака в сентябре стоит уйти в отпуск

До конца сентября трем знакам зодиака следует взять отпуск. Вы действительно нуждаетесь в этом.

Так, Водолеи, Козероги и Овны, отложите все дела и наконец пойдите в желанный отпуск. Отдохните от всех и всего хотя бы несколько дней, пишет 24 Канал.

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Водолей

В последнее время вы могли испытывать как эмоциональное, так и физическое истощение. Этот отпуск крайне необходим. Так что перестаньте хоть немного думать о работе и поговорите со своим руководителем. Если не уйдете в сентябре, потом придется обращаться к специалистам.

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Козерог

Первые недели осени, вероятно, были для вас нелегкими. Требуется время, чтобы восстановиться и переосмыслить все. Так что срочно попросите об отпуске.

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Овен

На этой неделе близкий человек может сообщить нечто важное. Вам нужно время, чтобы подготовиться. Потому лучше перенесите рабочие планы.

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