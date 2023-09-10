Девы, Львы и Овны, уже до конца сентября к вам могут вернуться бывшие. Если вы действительно хотите этого, попробуйте еще раз, пишет 24 Канал.

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Дева

Вероятно, вы так и не смогли забыть друг друга. Человек, которого до сих пор любите, готов сделать первый шаг. Однако подробно все обсудите.

Гороскоп для Дев

Лев

Вы можете быть слишком горды, чтобы признать, что действительно скучаете. Впрочем, бывшая или бывший чувствуют то же самое и готовы сказать об этом первыми. Обдумайте все, может быть, не стоит упускать возможность построить отношения.

Гороскоп для Львов

Овен

Вы могли показать себя далеко не с лучшей стороны. Однако если действительно готовы, все еще можно исправить. Есть шанс, что любимый человек вернется. Проведите работу над ошибками, чтобы не потерять его уже навсегда.

Гороскоп для Овнов