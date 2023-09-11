Близнецы, Козероги и Скорпионы. Именно у этих трех знаков зодиака на следующей неделе возможен роман на работе, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Эти 4 знака зодиака осенью ощутят неземное счастье: есть ли среди них вы

Близнецы

Вас ждет интересная рабочая неделя. В частности, высока вероятность романтики с коллегой. Однако будьте осторожны, поскольку отношения на работе могут быть сложными. Найдите баланс между профессиональной и личной сферами и не пересекайте предел.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Кажется, некто из офиса уже давно смотрит на вас по-особому. В ближайшие дни Козерогов может ждать нечто увлекательное. Впрочем, учтите все "за" и "против".

Гороскоп для Козерогов

Скорпион

На этой неделе можете сблизиться с коллегой или даже начальником. Выяснится, что у вас много общего. Так почему же не попытаться выстроить отношения. Однако будьте внимательны и осторожны.

Гороскоп для Скорпионов