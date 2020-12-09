Семья Кардашян впервые за 42 года не будет устраивать рождественскую вечеринку
Знаменитая американская семья Кардашян-Дженнер отказалась от традиционного громкого празднования Рождества. Причиной этому стала пандемия коронавируса.
О совместном решении всей семьи сообщила одна из сестер Кардашян – Хлои. Женщина объяснила, что сейчас важнее всего думать о здоровье и безопасности себя и родных. Обычно празднование проходит очень масштабно и дорого, а на мероприятие приглашаются первые звезды Голливуда и музыкальной индустрии.
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"Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля в Калифорнии. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года мы не устроим вечеринку. Здоровье и безопасность превыше всего! Необходимо серьезно отнестись к этой пандемии", – написала блогер.
В частности, в этом году поклонники не увидят традиционной праздничной открытки, которую семья Кардашян-Дженер ежегодно презентует в канун Рождества. На ней всегда позируют все члены большой семейки.
Напомним, что ранее семья Кардашян-Дженнер также сообщала о закрытии своего реалити-шоу "Семейство Кардашьян (KUWTK)", благодаря которому и прославилась на весь мир. Последний двадцатый сезон должен выйти в начале 2021 года. Также отметим, что за весь период пандемии в СМИ сообщали об инфицировании коронавирусом лишь одного члена семьи – мужа Ким Кардашян Канье Уэста.
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