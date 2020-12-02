Авторитетный американский журнал People подвел итоги 2020 года и обнародовал имена знаменитостей, получивших звание "Человек года". Каждому из них издание посвятило обложку.

В декабре традиционно начинают подводить итоги года. Журнал People определился с именами тех лиц, которые оказали наибольшее влияние и присудил им знания "Человек 2020 года". В рейтинг попали сразу четыре медийные персоны – певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

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"Празднование 2020 года? Многие могут считать, что нам следует просто затаить дыхание и сказать, что это был самый сложный год этого века. Но мы думаем, что у нас все еще есть причины поднять бокал", – говорится в сообщении.

"Люди 2020 года" по версии журнала People

Селена Гомес

В издании отмечают, что в 2020 году певица выпустила третий студийный альбом Rare, стала ведущей кулинарного шоу Selena + Chef. В июле она передала свой инстаграм-профиль движению Black Lives Matter, затем основала собственный бьюти-бренд Rare Beauty и согласилась собрать финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов для поддержки психического здоровья американцев.

Джордж Клуни

59-летний голливудский актер вошел в рейтинг как благотворитель. Он поддерживал защиту прав человека и пожертвовал более 1,6 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом и ливанским благотворительным организациям после смертельного взрыва в Бейруте.

Реджина Кинг

Американской актрисе и режиссеру присудили звание "Человек 2020 года" за публичные призывы прекратить произвол полиции и поддерживать людей, которые оказались на грани бедности из-за пандемии коронавируса.

Энтони Фаучи

"Доктор Энтони Фаучи стал врачом, в котором Америка нуждалась в 2020 году, обеспечивая постоянное руководство во время пандемии. Несмотря на то, что он и его семья получали смертельные угрозы, он оставался на передовой, успокаивая нас в бурные времена преданной службой, несокрушимым здравым смыслом", – говорится в источнике.