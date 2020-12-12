Пышногрудая британская модель Деми Роуз продолжает путешествовать. После длительного пребывания на Мальдивах, она отправилась в Танзанию. Среди удивительной природы знаменитость не теряет возможности похвастаться аппетитными формами.

Сексапильная модель поделилась новой фотографией на личной странице в Инстаграме. За ее аккаунтом следят более 15 миллионов пользователей сети, которых звезда в очередной раз порадовала эротическим кадром.

Смотрите также Игривая Деми Роуз показала глубокое декольте в черном боди: пикантное фото

Деми Роуз позировала, сидя в автомобиле. Похоже, что она как раз выехала на экскурсию по невероятно красивой Танзании. Но даже для такого развлечения модели удалось найти соблазнительный наряд.

Роуз предстала перед камерой в черной обтягивающей майке с обольстительным декольте. Также она надела брюки с камуфляжным принтом. Сексуальности образу знаменитости добавил вырез на ягодицах, который обнажил аппетитные формы звезды и взбудоражил воображение ее многомиллионной аудитории фолловеров.

Волосы Деми решила собрать в хвост сзади. На лице она сделала легкий макияж в нюдовых оттенках и с прозрачным блеском на губах.



Деми Роуз похвасталась пышными формами / Instagram / @demirose