Известная британская модель Деми Роуз поделилась новым горячим фото, которым взбудоражила воображение поклонников. Звезда позировала в полупрозрачном черном боди.

Личный блог британской модели Деми Роуз в инстаграме набрал огромное количество фолловеров – 15 миллионов. В нем сексуальная звезда обнародует горячие фотографии с откровенных фотосессий. На днях Деми поделилась новыми фото.

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Деми Роуз позировала перед объективом в светлой комнате. Она выбрала эротическую позу, чем добавила фотографии пикантности. Модель надела полупрозрачное черное боди на длинный рукав. Она расстегнула молнию и засветила пышную грудь.

Наряд звезда соединила с черными кожаными ботфортами. Игривая Деми Роуз показала большие бедра и тонкую талию, взбудоражив воображение поклонников.

Короткие волосы сексапильная британка уложила волнами и один бок убрала за ухо. Веки звезда накрасила черными тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнула нюдовым блеском. Откровенное фото Деми Роуз оценили более 350 тысяч поклонников.



Деми Роуз / Instagram / @demirose