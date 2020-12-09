Пышногрудая британская модель Деми Роуз в очередной раз поделилась провокационной фотографией. Она позировала на белом песочке в красивом платье без белья.

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется показывать обнаженные интимные зоны своего тела и чуть ли не ежедневно будоражит воображение подписчиков новыми эротическими публикациями на личной странице в инстаграме.

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Сексуальная красотка позировала, сидя на белом песочке на фоне невероятно красивой природы. Для фотосессии она выбрала белоснежное платье с откровенным декольте и глубокими вырезами по бокам. Деми решила не надевать нижнего белья, что сделало ее образ еще жарче.

Роскошные длинные волосы брюнетка вложила в легкие волны и забрала назад. На голову она надела серебристое украшение с камнем, что добавило образу Роуз особого шарма. На лице звезда сделала макияж с черными стрелками на веках и любимым нюдовим блеском на губах.



Деми Роуз в белом платье без белья / Instagram / @demirose