25-летняя британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть откровенными фотографиями. На днях пышногрудая знаменитость решила в который раз похвастаться аппетитными формами.

За личной страницей Деми в инстаграме следят более 15 миллионов пользователей сети. Именно там она обнародует пикантные кадры, где изображена в минимальном количестве одежды или вообще без него.

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Деми Роуз уже длительное время отдыхает в райском уголке планеты – на Мальдивах. Там она устраивает фотосессии на фоне необычайно красивых пейзажей. Конечно, что не теряет ни одной возможности похвастаться роскошными формами и почти на всех снимках предстает в купальниках.

На последнем фото, которое модель распространила в сети, она позирует на фоне безбрежного океана и невероятного неба. Знаменитость надела мини-бикини салатового цвета, которое состояло из откровенного бюстгальтера, едва прикрывшего ее пышную грудь, и трусиков, обнаживших упругие ягодицы.

Длинные роскошные волосы Деми вложила в легкие локоны, красиво развевавшиеся на ветру. На лице она сделала макияж с черными стрелками на веках и блеск нюдового цвета на губах.



Деми Роуз в мини-бикини на Мальдивах / Instagram / @demirose