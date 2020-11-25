Британская модель Деми Роуз продолжает делиться сексапильными кадрами с отдыха на Мальдивах. Она показала, как погружалась под воду в мини-купальнике, что обнажил ее пышные формы.

25-летняя Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. На личной странице в инстаграме она едва ли не ежедневно публикует жаркие кадры, которыми будоражит воображение более 15-миллионной аудитории подписчиков.

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Уже несколько недель звезда отдыхает на Мальдивах. Там она примеряет откровенные наряды и обольстительно позирует в красивых локациях. На днях Деми решила погрузиться под воду, но и тогда не упустила случая похвастаться аппетитными формами.

Для дайвинга Роуз выбрала мини-купальник салатового цвета. Трусики обнажили ее упругие ягодицы, что и вызвало большой ажиотаж среди фолловеров. Вероятно, что бюсгальтер также едва прикрыл интимные зоны пышной груди Деми. Длинные роскошные волосы модель заплела в два колоска. Такая прическа также изрядно подходит ей.