Известная британская модель Деми Роуз не прекращает публиковать эротические фото на огромную аудиторию. Девушка на этот раз надела куртку на обнаженное тело и засветила пышную грудь.

Звезда британского модельного бизнеса чрезвычайно откровенна. Деми Роуз часто устраивает эротические фотосессии и делится фотографиями на своей странице в инстаграме. Новое фото так же взбудоражило воображение поклонников.

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Деми Роуз позировала перед камерой, облокотившись на светлую стену. Она опустила глаза, но мило улыбнулась. Звезда соединила черный низ со спортивной баскетбольной курткой голубовато-синего цвета. Модель надела ее на обнаженное блестящее тело, поэтому засветила пышную грудь, интимные места которой прикрыла.

Образ дополнил тонкую золотистую цепочку с круглой подвеской и красный маникюр, что добавляло look пикантности. Сексапильная британка вложила волосы в низкий хвост. Особое внимание привлек красивый макияж модели. Она накрасила глаза коричневыми тенями с блестками, а губы подчеркнула ярким розовым блеском.

Горячие фотографии Деми Роуз каждый раз будоражат сеть. И на этот раз благодаря ее активной аудитории новая фотография набрала более 400 тысяч предпочтений.



Деми Роуз в сексуальном образе / Instagram / @demirose