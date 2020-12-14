25-летняя британская модель Деми Роуз не прекращает удивлять публику смелыми образами. Для новой съемки она надела корсет с анималистичным принтом, который дерзко обнажал ягодицы и подчеркивал большую грудь.

В инстаграм-профиле блогерка с более пятнадцатимиллионном аудиторией показала новый сексуальный образ. На фоне живописных пейзажей Деми Роуз позировала в корсете с леопардовым и тигровым принтом. Однако не только принт стал изюминкой look. Зону бюстгальтера украшали стразы, а к аппетитным бедрам привлекали внимание коричневые перья.

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Наряд без бретелек эффектно выделял пышную грудь, стройную талию и изящные изгибы тела. Вид сзади был не менее захватывающим. Похоже, под корсет Деми Роуз надела стринги, ведь на фото засветила обнаженные упругие ягодицы.

Волосы сексапильная модель собрала в пучок и надела шляпу с тигровым принтом, который эффектно обыграла перед камерой. Безусловно, звезда позировала с макияжем. Ее красоту пользователи оценили более полумиллионом лайков.



Деми Роуз в хищном корсете / Фото Instagram / @demirose