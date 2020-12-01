Американская модель Белла Хадид в условиях карантина устроила домашнюю фотосессию в откровенном наряде. Она предстала перед камерой, щеголяя обнаженной пышной грудью.

Белла Хадид поделилась дерзкими снимками с почти 36-миллионной аудиторией подписчиков на личной странице в инстаграме. 24-летняя модель знает, как даже дома сделать жаркие кадры, которые быстро взбудоражат воображение поклонников.

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Звезда позировала на камеру в салатовом мини платье с люрексом. Наряд имел пикантное декольте и красиво обнажил грудь Беллы. Под платьем красавица не имела нижнего белья, что и сделало ее look очень сексуальным.

В руке Хадид держала любимую сумку черного цвета от бренда Michael Kors Soho. Отметим, что именно Белла стала лицом новогодней коллекции бренда и уже успела сняться в рекламной кампании. Уши знаменитости украшали пластмассовые серьги с леопардовым принтом. Волосы девушка собрала в прическу сверху, оставив только две пряди, которые падали на лицо и были заплетены в косички. На лице Белла сделала легкий, едва заметный макияж.

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