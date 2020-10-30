В конце прошлого века они были на пике популярности, а их фильмы, песни или фотосессии становились событиями. Для одних звезд 80-е годы стали самым большим пиком славы, а для других популярность растянулась на десятилетия. Как выглядят сейчас знаменитости, которые были наиболее популярны в 1980-х годах – смотрите в нашей подборке.

Эти звезды вдохновляли женщин на макияж с голубыми тенями и блестящей помадой, а мужчин просто сводили с ума. Секс-символам 80-х уже за 50, поэтому как они изменились – смотрите в нашей фотоподборке.

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Сандра (58 лет)



Как выглядела Сандра в молодости и как выглядит сейчас

Певица Сандра родом из Германии. В 14 лет она написала свою первую композицию, а уже в 17 лет стала одной из солисток группы "Арабески".

Получив немалую известность, Сандра вышла замуж за музыканта Мишеля Крету, который побудил ее покинуть коллектив. Он создал группу Enigma, в какому девушка была бэк-вакалисткой.

В 1985 году вышел сольный альбом певицы, а песня "Maria Magdalena" стала взрывным хитом. Через 10 лет Сандра впервые стала мамой. У нее появились мальчики-близнецы Никита и Себастьян.

Через 13 лет супруги расстались, и Сандра уехала на остров Ибица с новым возлюбленным – Олафом Менгес. В 2010 году Сандра и Олаф поженились, но брак продлился всего четыре года, после чего певица сама подала на развод.

Сандра уже редко выступает на сцене, но время от времени появляется на фестивалях, исполняя старые хиты.

Ким Бейсингер (66 лет)



Как выглядела Ким Бейсингер в молодости и как выглядит сейчас

После выхода фильма "Девять с половиной недель" Ким стала секс-символом Голливуда. Американская актриса является исполнительницей роли девушки Бонда в фильме "Никогда не говори никогда". Награждена премиями "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Тайны Лос-Анджелеса". В браке с Алеком Болдуином у актрисы родилась дочь Айрленд, которой сейчас 25 лет. В данный момент Бейсингер продолжает сниматься, но только в 1-2 проектах в год.

Джулия Робертс (53 года)



Как выглядела Джулия Робертс в молодости и как выглядит сейчас

Фильм "Красотка" сделал из Джулии Робертс настоящую звезду и одну из главных актрис 80-х и 90-х лет. С тех пор знаменитость начинает активно сниматься в кинематографе и не прекращает радовать фанатов своей работой до сих пор. За все время своей карьеры голливудской красавице довелось сыграть немало блестящих ролей, которые подтверждали ее уникальность и талант. Робертс активно ведет инстаграм и делится со сторонниками кадрами из своей жизни.

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Брук Шилдс (55 лет)



Как выглядела Брук Шилдс в молодости и как выглядит сейчас

В 1980-х годах Брук Шилдс стала самой молодой моделью, которая сумела появиться на обложке Vogue. Кроме этого, она стала первым лауреатом премии "Золотая малина" в номинации "Худшая женская роль второго плана" за фильм "Зона скорости".

Юная Шилдс стала популярной в главной роли в фильме "Голубая лагуна", которую хоть и не высоко оценили критики, но она принесла Брук мировое признание. Девушка была музой Ива Сен-Лорана и вдохновляла дизайнера на новые эксперименты.

Си Си Кетч (56 лет)



Как выглядела Си Си Кетч в молодости и как выглядит сейчас

Си Си Кетч – немецкая певица в стилях поп и диско. После школы она целенаправленно устраивала певческую карьеру. Девушка участвовала во всех конкурсах, играла на гитаре, занималась танцами, а затем попала в состав женской поп-группы "Optimal", где ее и заметил Дитер Болен (солист группы "Modern Talking"). Музыкант пригласил девушку на прослушивание и стал ее продюсером.

В 1990-х годах певица на 8 лет исчезла со сцены. Она начала рисовать, писала стихи и песни, увлеклась духовными практиками. В начале 2000-х лет она вернулась на сцену, однако уже не смогла стать той "королевой диско", как и прежде.

Мишель Пфайффер (62 года)



Как выглядела Мишель Пфайффер в молодости и как выглядит сейчас

Всемирную знаменитость Мишель Пфайффер принес фильм, в котором она сыграла со знаменитым Аль Пачино "Лицо со шрамом". Произошло это после того, как Мишель стала победительницей конкурса красоты. После этого ей предложили роль в кино. Фильмография актрисы составляет несколько десятков лент, впрочем сейчас знаменитость предпочитает спокойную размеренную жизнь. В последний раз звезда появилась в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".

Саманта Фокс (54 года)



Как выглядела Саманта Фокс в молодости и как выглядит сейчас

Знаменитая британская певица Саманта Фокс, известная на весь мир благодаря хиту 80-х "Touch Me". В 14 лет она создала свою группу, а в 15 лет выпустила свою первую пластинку, которая не сильно пользовалась успехом. Тогда 16-летняя девушка решила сняться топлесс, и уже потом блондинка начала получать предложения от мужских глянцев.

До 20 лет блондинка с пышной грудью стала секс-символом Британии и получила статус "секс-бомбы". К концу 1980-х лет Саманта выпустила три альбома и стала популярной во всем мире.

В 2003 году Саманта Фокс объявила о своей нетрадиционной ориентации. Тогда она влюбилась в свою пиарщицу Майру Страттон. С ней певица пробыла в отношениях 12 лет, однако Майра умерла от рака.