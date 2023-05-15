Как приготовить удобрение из черствого хлеба: простой способ за считанные минуты

Черствый хлеб уже невозможно есть, но жалко выбрасывать. Его можно использовать для изготовления удобрений в домашних условиях. Как это сделать – читайте дальше.

Выбрасывать черствый хлеб бывает очень жаль, поэтому его можно превратить в полезное органическое удобрение для растений. Для этого нужно знать рецепт. 24 Канал подскажет, как черствый хлеб используют для изготовления удобрения.

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Приготовление удобрений из черствого хлеба

Вот шаги, которые можно выполнить для изготовления удобрения из черствого хлеба.

Берем черствый хлеб и измельчаем его на маленькие кусочки. Если хлеб станет жестким, можно использовать блендер или пищевой процессор.

Размельченный хлеб заливаем водой. Можно добавить несколько ложек сахара, чтобы брожение происходило быстрее и поставить в теплое место.



Замоченный хлеб / Фото Vseznayko

Характерно, что куски хлеба начинают всплывать на поверхность. Поэтому, чтобы они не покрылись плесенью, емкость нужно закрыть крышкой так, чтобы хлеб полностью был в воде. Можно поставить на крышку что-нибудь тяжелое.



Закрываем раствор крышкой / Фото Vseznayko

Приготовленный раствор оставляем для брожения на 5-7 дней. Приблизительно через неделю настой будет готовым. К полученной смеси добавляем еще несколько литров воды.

Удобрение на основе хлеба и йода

Берем 1 буханку или батон хлеба, разрезаем на небольшие ломтики или заливаем все 10 литрами теплой воды. Закрываем сосуд крышкой и оставляем на несколько дней. Полученный раствор процеживаем и применяем к растениям.

К смеси добавляем несколько капель настойки йода. Настой хорошо перемешиваем и после этого делаем внекорневую подкормку, опрыскивая листья из распылителя. Чтобы подкормить корни, нужно вылить 0,5-1 литра раствора под каждое растение.

Йод – достаточно полезное и необходимое растениям вещество. Он хорошо влияет на рост и развитие растения, а также предотвращает различные болезни растений.