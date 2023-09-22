Как убрать дом за 10 минут до прихода гостей: несколько простых советов

Бывают такие ситуации, когда спокойно сидишь и никого не ждешь. Тут появляются неожиданные гости, а в доме – беспорядок.

Это создает стресс, потому что качественно убрать дом, особенно если он большой, невозможно. Но хотя бы придать вид чистой квартире – вполне реально. 24 Канал даст несколько простых советов, как привести квартиру или дом в строй в кратчайшие сроки.

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Как убрать квартиру за короткое время

Первое место, где окажутся гости, будет коридор. Положите свою обувь в шкаф и подготовьте тапочки для гостей. Верхнюю одежду тоже спрячьте, оставив свободное место в прихожей для людей.

Дальше сразу переходите в ту комнату, где будете принимать гостей. Часто это зал, гостиная или столовая. Важно, чтобы помещение имело опрятный вид.

Уберите от глаз лишние мелкие предметы, одежду на спинках стульев. Ничто не должно отвлекать. Поверхности и пол быстро потрите влажной тряпкой.



Косметические средства в ванной / Фото Izzihome.com

Переходим в ванную. Любые косметические средства спрячьте в шкаф или просто в пакет, позже переставьте на место. Моющим средством освежите все поверхности, особенно краны, раковину, зеркало и унитаз. Потому что на сантехнике больше всего видна грязь.

Положите дополнительные полотенца и туалетную бумагу. Вы можете использовать освежитель воздуха для приятного аромата.

Осмотрите свое жилье на наличие паутины. Преимущественно оно скрывается по углам плинтусов или потолка. Уберите его.



Чистая раковина / Фото Freepik

Не стоит забывать о качественном мытье кухни. Обратите внимание на ручки дверей, холодильника, раковины и краны. Их нужно очистить хорошо. Также старайтесь быстро помыть и спрятать грязную посуду, чтобы не испортить впечатление о своем доме.