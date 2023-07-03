Духи будут держаться на вас дольше: есть некоторые уловки
Источник:Express.co.uk
Перед выходом из дома многие используют духи. Но в летнее время за 2-3 часа от них не остается и следа. Что делать в такой ситуации?
Многие виды духов быстро выветриваются летом. Хотя парфюмированная вода держится на коже дольше, чем туалетная из-за большего содержания эфирных масел. Есть еще некоторые тайны хранения духов.
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Как сделать, чтобы духи быстро не выветривались
Самый простой лайфхак, который не займет много времени – поставить духи в холодное место. Потому что высокие температуры плохо влияют на их качество. Специалисты советуют не хранить флаконы в том месте, где на него попадает солнце.
- Часто духи выветриваются из-за чрезмерной влажности. Хороший совет – положить в холодильник. Благодаря холоду они будут лучше сохранять свой неповторимый аромат.
- Особенно нуждаются в прохладах духи на основе цитрусовых, мяты и бергамота. Также их можно хранить в ящике или в шкафу.
Для того чтобы духи быстро не выветривались, можно перед нанести на кожу увлажняющий крем или вазелин. Поскольку эти средства густые, они зафиксируют аромат надолго.
Чтобы дольше ходить с любимым парфюмом, можно использовать перед этим лосьоны для тела, напоминающие аромат духов. Их часто продают вместе.