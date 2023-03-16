Мастерим скворечник своими руками: пошаговая инструкция, с которой справится каждый

Весной птицы прилетают из теплых краев. Одними из первых появляются скворцы. Они одолевают тысячи километров, чтобы вернуться домой. Поэтому важно позаботиться о них и смастерить им дом. О том, как сделать скворечник своими руками – читайте дальше.

Скворцы возвращаются в Украину в начале марта. В настоящее время погода достаточно изменчива и непредсказуема, поэтому птицам нужно иметь свое пристанище для гнездования, пишет 24 Канал.

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Пошаговая инструкция, как сделать скворечник своими руками

Сначала выберите план здания. Вы можете найти много различных видов скворечников в социальных сетях или в интернете. Кроме того, можно создать собственный план, учитывая размер и форму дома для птиц.

Соберите нужные материалы и инструменты. Вы можете использовать дерево, шифер или металл для покрытия крыши, деревянные доски для стен и специальные крепления. Вам также понадобятся различные инструменты, такие как линейка с карандашом, молоток, гвозди, пила, сверло и т.д.



Как сделать скворечник своими руками / Фото Pinterest

Соблюдайте план строительства. Начать работу следует с фундамента, затем установить каркас, стены, а затем крышу. Особое внимание обратите на входную ячейку для птиц. Его диаметр в среднем должен быть 5 сантиметров.

Важно хорошо обустроить домик для птиц внутри. Поэтому следует осуществить обшивку и утопку скворечника. Однако снаружи ее не нужно украшать ярким украшением, ведь это может напугать птиц.

Если в скворечнике есть щели, тогда их необходимо замазать глиной.

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Советы, как сделать скворечник / Фото Pinterest

Где стоит повесить скворечник

Лучше выбрать тихое и спокойное место, удаленное от проезжих дорог и других источников шума. Скворечник размещают на высоте 3 метра, чтобы хищные животные не смогли достать его.

Прикреплять домик для птиц к дереву нужно осторожно, чтобы не повредить кору. Поэтому можно повесить скворечник на деревянную доску, зажатую между ветвями или прикрепить на веревку.

Не рекомендуется прибивать скворечник гвоздями непосредственно к дереву или подвешивать на металлическую проволоку.



Где можно повесить скворечник / Фото Canva