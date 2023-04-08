Легко и красиво: как сделать пасхальное яйцо в домашних условиях

Пасха – красивый и традиционный символ великого праздника – Пасхи. Еще с давних времен яйца начинали рисовать в Чистый четверг. Считалось, что пасхальное яйцо может быть хорошим подарком родным и близким.

Пасхальными яйцами называют яйца, которые окрашены в один цвет. Их традиционно рисуют к Пасхе. Чтобы это сделать, достаточно использовать натуральные красители растительного происхождения, которые есть у каждой хозяйки. А вот как получить тот или иной цвет, подскажет 24 Канал.

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Способы получения цветов

Желтый. Нужна куркума или паприка. Надо сделать отвар и загрузить туда яйца на несколько часов.

Синий. Для этого нужно погрузить в кипяток вместе с яйцами немного красной или фиолетовой капусты. Можно добавить уксус. Если варить час будет светло-голубым, чтобы синим нужно варить до трех часов.



Как сделать идеальное пасхальное яйцо / Фото Pixabay

Розовый . Чтобы получить такой цвет, нужно поместить в кипяток несколько стаканов свеклы. Другой способ – отварить яйца в клюквенном соке и оставить его в растворе на ночь.

. Чтобы получить такой цвет, нужно поместить в кипяток несколько стаканов свеклы. Другой способ – отварить яйца в клюквенном соке и оставить его в растворе на ночь. Зеленый . Для этого понадобится крапива, петрушка, шпинат или плющ. Надо варить яйца в растворе этих трав. Чем насыщеннее хотим цвет, тем дольше варим.

. Для этого понадобится крапива, петрушка, шпинат или плющ. Надо варить яйца в растворе этих трав. Чем насыщеннее хотим цвет, тем дольше варим. Фиолетовый . Необходимо залить фиалки горячей водой и погрузить туда яйца, оставив на ночь.

. Необходимо залить фиалки горячей водой и погрузить туда яйца, оставив на ночь. Коричневый. Здесь используем шелуху лука. Кладем в воду яйца, луковую шелуху и варим до 20 минут. Может подойти также скорлупа из грецкого ореха.

Советы для успешного результата

Чтобы краска ложилась равномерно, яйца должны быть гладкими. Для этого рекомендуется протереть спиртом.

Чтобы яйца не потрескались при кипячении, нужно добавить несколько ложек соли.

Чтобы пасхальные яйца блестели, их нужно смазать растительным маслом.

Для более яркой окраски, яйца следует держать в отваре всю ночь в холодильнике.

Лучше всего использовать яйца, которым 5 и более дней. Они легче чистятся.

Автор: Виктория Козар