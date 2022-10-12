Превосходит обычные свечи во всем: как сделать окопную свечу своими руками

В то время, когда российские оккупанты атакуют ТЭС и инфраструктурные единицы, важно позаботиться о том, как пережить часы или дни без света. Читайте, как создать своими руками окопную свечу, которая не только убережет от тьмы, но и может согреть.

Свеча, которой пользуются наши смелые защитники на фронте, может пригодиться и обычным жителям городов или сел, сообщает 24 канал.

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Дело в том, что самодельная окопная свеча может помочь держаться, когда пропадает свет или нет воды и отопления.

Для чего подойдите окопная свеча

Использовать окопную свечу можно совершенно по-разному – эта самодельная вещь не только может давать свет в течение 8 часов, но и:

Может обогреть небольшие помещения или человека.

Подойдет для нагрева воды или разогрева пищи, если нет газа.

Может стать предметом для сушки влажных вещей.

Как сделать окопную свечу / Скриншот с видео

Как сделать окопную свечу

Необходимые материалы

Чтобы сделать качественную окопную свечу, необходимо собрать ряд вещей для ее создания. Эти вещи можно легко найти в доме или гараже, а материалы для свечи очень распространены.

Что нужно для свечи:

Нож;

Парафин можно использовать старые ненужные свечи;

Чайник или небольшая емкость, чтобы нагреть парафин;

Металлическая линейка;

Металлическая или алюминиевая банка – подойдет банка от консервов или кошачьего корма;

Картон – идеально подойдет гофрированный картон из-под коробок.

Как сделать окопную свечу / Фото Galka

Как создать окопную свечу дома

Чтобы создать собственноручно настоящую окопную свечу, нужно следовать следующим инструкциям:

Нарежьте картон из коробок на полоски, которые будут на несколько миллиметров меньше ширины, чем высота банки. Резать необходимо поперек гофрированного направления картона.

Сверните картонные полоски в плотный круг (чтобы форма была похожа на раковину улитки) и поставьте их в банку.

Посередине между картонными полосками вставьте полоску потонче, которая будет выполнять роль гнета. Эта полоска должна быть выше уровня другого картона в банке, чтобы ее было легко зажигать.

Нарежьте воск и перетопите его в емкости. Чтобы воск не пригорал и равномерно растапливался, нужно его регулярно размешивать. Доводить до кипения воск не нужно.

Растаявшим воском залейте банку с картоном. Не нужно заливать до краев – это не будет эффективно.

Как сделать окопную свечу / Фото Galka

После того, как вы зажгли свою окопную свечу, вы получите малый костер, который будет гореть до 8 часов. Погасить свечу можно, накрыв ее герметичной крышкой или доской, которая будет перекрывать воздух.