Украсить любой сад: как выращивать гипсофилу

Гипсофила растет разветвленно, практически без листьев. Может достигать 50 сантиметров. Она состоит из мелких белых цветочков.

Гипсофилы очень часто используют в дополнение к букетным композициям. Но также она прекрасна приживется в вашем саду вместе с другими цветами. Узнайте, как правильно сажать и ухаживать за гипсофилой.

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Посадка гипсофилы

Гипсофила хорошо растет на солнечных участках сада. Ей не подходят кислые почвы, поэтому во время посадки следует добавлять пепел или доломитовую муку в ямку. На тяжелых и органических землях цветок не очень хорошо растет, а зимой вообще погибает.

Цветок часто сажают в два ряда, чтобы между саженцами оставалось расстояние не менее 0,7 метра, а между рядами – 1,3 метра. Важно, чтобы корневая шейка не попала под землю во время посадки. Когда высадили, растение нужно полить.

Гипсофиле не требуется большое количество удобрений и чрезмерный полив . Оптимальное средство, которое не повредит растению – пепел, которым можно удобрять 2-3 раза за сезон.

. Оптимальное средство, которое не повредит растению – пепел, которым можно удобрять 2-3 раза за сезон. Если побеги гипсофилы разрастаются в разные стороны, следует провести обрезку. Это тоже ускорит цветение , которое затянется до осени

, которое затянется до осени Подвязки могут нуждаться в высокорослых сортах гипсофилы.



Гипсофила в саду / Фото Зеленая усадьба

Кусты зрелой гипсофилы делить нет нужды. Суть в том, что корневую систему цветка очень легко травмировать, поэтому такие побеги часто погибают. Чтобы цветок не терял своей компактности, лишние побеги нужно вовремя удалять.

В общем гипсофила – неприхотливое растение, впрочем, его могут портить вредители и болезни Чтобы этого не было, растения следует высаживать таким образом, чтобы воздух обдувал их со всех сторон. В то время как поливать гипсофилу нужно чисто под корень, когда в этом есть потребность.