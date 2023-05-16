Как сажать перец в открытую почву, чтобы получить большие плоды

От условий выращивания перца зависит, собираетесь ли вы собирать сочные и крупные плоды. Для этого нужно постараться. Важно узнать, как сажать перец в открытую почву.

Огородники часто сажают перец, потому что у него вкусные и сочные плоды. В выращивании этого овоща следует обратить внимание на некоторые его особенности. 24 Канал расскажет, как сажать перец в открытый грунт |

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Как сажать перец в землю