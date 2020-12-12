Муж телеведущей и актрисы Лилии Ребрик Андрей Дикий в субботу, 12 декабря, празднует день рождения. По этому случаю Андрей поделился ярким семейным фото и отметил, что он самый счастливый человек в мире.

Андрей Дикий опубликовал миловидный кадр на личной странице в инстаграме. Он часто распространяет снимки, где предстает вместе с женой и дочерьми, и отмечает, что семья – это самый ценный подарок в его жизни.

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Новое семейное фото Лилии Ребрик

Лилия и Андрей, а также их дочери – Полина и Диана позировали в праздничной предновогодней фотосессии. Семья предстала перед камерами в одинаковых красных свитерах с белым зимним принтом в виде снежинок и оленей.

На лицах как родителей, так и детей сияли улыбки. Они наслаждались каждым моментом, получали удовольствие от совместного времяпровождения. Звездная чета является примером крепкой семьи, в которой царит любовь, взаимопонимание и доброта.

Я самый счастливый человек на свете. И даже не спорьте со мной. Моя "дикая семейка" – лучший подарок в жизни,

- написал в публикации Андрей.



Лилия Ребрик с мужем и дочками / Instagram / @andrii_dykyi