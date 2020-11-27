В пятницу, 27 ноября, состоится 6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Мужчины продолжат бороться за сердце главной героини Ксении Мишиной, а также познакомятся с ее сыном Платоном. Накануне эфира предлагаем просмотреть подборку самых забавных моментов из проекта.

На сайте телеканала СТБ собрали смешные и неуклюжие шутки участников реалити, которые прекрасно подойдут для восприятия настроения в пасмурную осеннюю погоду.

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Самые смешные моменты "Холостячки"

В 3 выпуске реалити-шоу между мужчинами состоялся конкурс талантов. Тогда победу одержал Александр Эллерт, который показал свой талант и изрядно повеселил всех шутками. Одним из самых ярких было высказывание о Константине.



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua

Александр умеет не только отлично шутить над соперниками, но и обладает самоиронией и, не стесняясь, показывает это на широкую публику.



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua

Алексей в отношениях с Ксенией ведет себя очень скромно. Он застенчив и очень волнуется перед тем, как что-то сказать. Высказавшись, часто добавляет ремарку: "Зачем я это сказал?".



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua

В 4 выпуске мужчин ждало следующее испытание. Они отвечали на вопросы, касающиеся Ксении. Таким образом "Холостячка" хотела понять, кто из участников за время пребывания на проекте успел больше всего о ней узнать. Забавным оказался вопрос о домашнем любимце.



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua

5 выпуск был экстремальным. Мужчинам пришлось выживать вне цивилизации. Когда все отправились на рыбалку, чтобы приготовить ужин для Ксении, Александр решил удивить ее оригинальной подачей картофеля.



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua

А вот Евгений даже во время проживания на острове смог ошеломить Мишину кулинарными способностями и приготовил изысканное блюдо.



Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua