Самые смешные моменты из проекта "Холостячка": подборка забавных коллажей
В пятницу, 27 ноября, состоится 6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Мужчины продолжат бороться за сердце главной героини Ксении Мишиной, а также познакомятся с ее сыном Платоном. Накануне эфира предлагаем просмотреть подборку самых забавных моментов из проекта.
На сайте телеканала СТБ собрали смешные и неуклюжие шутки участников реалити, которые прекрасно подойдут для восприятия настроения в пасмурную осеннюю погоду.
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Самые смешные моменты "Холостячки"
В 3 выпуске реалити-шоу между мужчинами состоялся конкурс талантов. Тогда победу одержал Александр Эллерт, который показал свой талант и изрядно повеселил всех шутками. Одним из самых ярких было высказывание о Константине.
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
Александр умеет не только отлично шутить над соперниками, но и обладает самоиронией и, не стесняясь, показывает это на широкую публику.
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
Алексей в отношениях с Ксенией ведет себя очень скромно. Он застенчив и очень волнуется перед тем, как что-то сказать. Высказавшись, часто добавляет ремарку: "Зачем я это сказал?".
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
В 4 выпуске мужчин ждало следующее испытание. Они отвечали на вопросы, касающиеся Ксении. Таким образом "Холостячка" хотела понять, кто из участников за время пребывания на проекте успел больше всего о ней узнать. Забавным оказался вопрос о домашнем любимце.
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
5 выпуск был экстремальным. Мужчинам пришлось выживать вне цивилизации. Когда все отправились на рыбалку, чтобы приготовить ужин для Ксении, Александр решил удивить ее оригинальной подачей картофеля.
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
А вот Евгений даже во время проживания на острове смог ошеломить Мишину кулинарными способностями и приготовил изысканное блюдо.
Самые смешные моменты "Холостячки"/ Фото stb.ua
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