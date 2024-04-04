10 самых популярных украинских фамилий: находите свою в списке
Источник:"Родные"
Есть такие фамилии, которые можно услышать буквально в каждой области Украины. Более того, иногда их владельцы учатся вместе в школе, университете или работают, однако до этого даже не знали друг друга.
На самом деле таких фамилий есть немало. Например, Шевчук, Савченко, Пономаренко, Кузьменко, Юрченко, Костенко, Приходько и Коломиец. А какие родовые имена попали в топ-10, узнавайте в материале.
Вау Эти 46 украинских фамилий указывают на то, что род возглавляла женщина
Самые распространенные фамилии в Украине
- Мельник – 107878 носителей, больше всего проживает в Киеве, Виннице и Львове.
- Шевченко – 106340 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Коваленко – 88632 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Бондаренко – 88133 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Бойко – 83195 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Ткаченко – 82270 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Кравченко – 75456 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
- Ковальчук – 70410 носителей, больше всего проживает в Киеве, Житомире и Ровно.
- Коваль – 62232 носителей, больше всего проживает в Киеве, Львове и Харькове.
- Олейник – 59375 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.
Отметим, что эти фамилии появились еще во времена казачества, а сейчас их можно найти в разных регионах Украины. Кроме того, большинство происходит от названий профессий: мельник, сапожник, кузнец, бондарь, ткач, портной, маслодел. Поэтому так люди также узнают, чем занимались их предки.
Владельцами некоторых родовых имен из списка являются известные люди: украинский поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко, украинский государственный деятель Андрей Мельник и украинский певец Вадим Олейник.