Компания Google в Украине подвела ежегодные итоги запросов украинцев и определила, какие книги чаще всего искали пользователи в сети. Список получился довольно интересным и неожиданным.

Согласно новым данным Google, который каждый год традиционно подврдит итоги поисковых запросов, украинцы в этом году чаще всего искали книги, которые были положены в основу популярных фильмов.

Интересно Рейтинг фильмов и сериалов, которые украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году

К примеру, первое место в рейтинге занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Вероятно, такой интерес к книге был вызван американским одноименным фильмом режиссера Греты Гервиг. В нем сыграли такие популярные актрисы, как Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Лора Дерн, Мерил Стрип и другие.



Постер фильма "Маленькие женщины" / IMDb

Второе место в категории "Книги" в запросах украинцев занял роман "365 дней" писательницы Бланки Липинской. Именно по нему был снят скандальный эротический фильм в Польше, который поднял много шума в сети.

И третье место заняла вечная классика – роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

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