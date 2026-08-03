Не только Мария и Александр: как украинцы называли детей в первом полугодии 2026 года

Министерство юстиции Украины обнародовало статистику имен, которыми украинские родители называли своих малышей в первом полугодии 2026 года. Наряду с проверенной классикой в стране прочно укоренилась мода на уникальные и двойные имена.

Подробнее об этом – в фейсбуке Минюста.

Как украинцы называли детей в первом полугодии 2026 года

В рейтинге самых популярных женских имен лидерство уверенно удерживают: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Для мальчиков украинцы чаще всего выбирают имена: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

Однако многие родители стремятся подарить ребенку особенное имя, которое будет выделять его среди других. Так, при выборе имени для малыша взрослые удачно сочетают древние национальные традиции, архаичные формы и современное звучание. Поэтому наряду с традиционными записями в свидетельствах о рождении все чаще появляются экзотические и изысканные варианты.

Для девочек выбирают не только редко используемые благозвучные имена, но и сложные двойные конструкции. В этом году реестры пополнились такими вариантами, как Аделаида-Лоредана, Марьям-Николетт, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава.

Для сыновей редкие имена выбирают с не меньшим вдохновением. Родители обращаются как к библейским и княжеским временам, так и к иностранным именам. Среди самых оригинальных мужских имен первого полугодия специалисты Минюста выделяют следующие: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

Имена для детей 2026 / Фото Magnific

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