В воскресенье, 29 ноября, прогремел долгожданный финал шоу "Танцы со звездами". Впервые в истории проекта победили 2 пары – Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина и Дмитрий Жук. Но несмотря на насыщенный сезон и нестандартное завершение шоу, зрителям чуть ли не больше всего запомнилась ведущая шоу, Тина Кароль, которая каждый раз поражала выбором нарядов.

В 2020 году певица Тина Кароль в третий раз стала ведущей развлекательного шоу. И каждый новый выпуск для исполнительницы стал прекрасной платформой, чтобы продемонстрировать свой роскошный наряд. Об этом сообщает 24 канал.

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После завершения проекта певица опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех причастных за ее невероятные образы, которыми она радовала не только участников и судей, но и зрителей шоу и ее ярых фанатов.

Сердечно благодарю талантливых и любимых – дизайнера Дэвида Кому, ювелиров "Укрзолото", дизайнера обуви Алину Качаровскую и стилиста Ольгу Ревуцкую за невероятные образы, которые они создали для сезона "Танцы со звездами",

– написала Тина Кароль.

Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить самые привлекательные платья Тины Кароль, в которых она появлялась на шоу "Танцы со звездами".

Соблазнительные образы Тины Кароль

Тина Кароль предстала в платье длины макси с разрезом на бедрах от ее любимого дизайнера Дэвида Комы. Черное платье украшали серебряные блестки, которые делали образ еще более привлекательным. Сияющий образ артистка соединила с босоножками на каблуке.



Тина Кароль очаровала аутфитом / Instagram / @tina_karol



Певица предстала на шоу в роскошном платье / Instagram / @tina_karol

В 4 прямом эфире Тина Кароль появилась в мятно-зеленом атласном платье. Привлекательности образу добавил глубокий разрез платья. Аутфит, вдохновленный модой 2000-х, дополнила вьющимися волосами и легким макияжем smoky eyes.



Обольстительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Во время 6 эфира зрителей очень поразил роскошный наряд Тины Кароль. Исполнительница предстала перед камерами в элегантном длинном платье желтого цвета с пикантным вырезом на ноге. Такой look также подчеркнул пышный бюст знаменитости и красиво обнажил одно плечо.



Соблазнительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Соблазнительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Для 7 выпуска шоу "Танцы со звездами" певица выбрала асимметричное платье на одно плечо. Наряд из коллекции 2020 года, расшитый пайетками с пикантным разрезом до бедер, позволил Тине Кароль показать идеальные подтянутые ножки. Откровенное декольте и обнаженные плечи добавили ее образу сексуальности.



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol

Появившись в 9 эфире шоу, украинская исполнительница отметилась уже традиционным глубоким разрезом, полупрозрачным корсетом и дерзким декольте.



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol

В 12 эфире Кароль предстала перед камерой в длинном платье черного цвета. Наряд имел оригинальный пошив, который подчеркнул аппетитные формы звезды. Вырез на ноге был чрезвычайно глубоким и откровенным.



Соблазнительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol



Соблазнительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

На грандиозном финале певица блистала в белоснежном вечернем платье с разрезом на ноге. Платье имело прозрачную черную вставку, через которую виднелось нижнее белье артистки.



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol