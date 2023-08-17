Вызывают подъем: самые красивые европейские имена для девочек и мальчиков

Выбор имени для ребенка – это трудная и ответственная задача. Сейчас большую популярность имеют имя из европейских стран. Рассмотрим их поподробнее.

В украинских семьях идут имена немецкого, французского, испанского происхождения. Они многогранны и красивы. Расскажем о популярных вариантах имен для мальчиков и девочек.

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Имена для мальчиков

Мужские имена поражают разнообразием: бывают как грубыми, мужественными, твердыми, так и кроткими, добрыми и спокойными. Потому что каждое имеет свою энергетику и настроение. Подборка самых популярных европейских имен с их значением для мальчиков вот такая:



Имена для мальчиков / Фото Tallents collection

Назар – "посвятил себя Богу";

– "посвятил себя Богу"; Давид – "любимый";

– "любимый"; Архип – "повелитель конницы";

– "повелитель конницы"; Майкл – "богоподобный";

– "богоподобный"; Даниель – "Бог мой судья";

– "Бог мой судья"; Оливер – "доброжелательный";

– "доброжелательный"; Дилан – "импульсивный";

– "импульсивный"; Жан – "душа";

– "душа"; Ренат – "рожденный заново";

– "рожденный заново"; Дэвид – "любимый";

– "любимый"; Кайл – "узкий";

– "узкий"; Натан – "посланный Богом";

– "посланный Богом"; Герман – "близкий";

– "близкий"; Михаэль – "равный Богу";

– "равный Богу"; Эльдар – "дар Солнца".

Имена для девочек

Женские имена тоже бывают очень разные. Одни – более суровые, сдержанные, четкие, а другие – сразу напоминают о нежности, тепле и покое. Здесь уже, что будущим родителям по душе. Список известных женских имен из европейских стран и что они означают выглядит так:



Имена для девочек / Фото Wallpapers