Как правильно посадить смородину осенью

Смородина – очень полезная и популярная ягода. Кстати, ее можно сажать и весной. Впрочем, более благоприятные условия – осенью. Дело в том, что часто весенние капризы погоды не позволяют высадить до того, как просыпаются почки.

Оптимальное время для посадки смородины – первая декада октября. Впрочем, можно делать это с середины сентября до ноября. Где и как правильно сажать смородину, рассказывает 24 Канал.

К слову Как и когда правильно обрезать смородину осенью

Посадка смородины осенью

На самом деле правил по посадке смородины достаточно много. Мы расскажем вам основные.

Прежде всего, следует знать, что для этой ягоды подходят исключительно ровные участки, хорошо освещаемые и защищенные от ветра. Кстати, черная смородина не любит сырость. Так что низины, сезонную задержку влаги, высокий уровень залегания грунтовых вод нужно исключить.

Этот ягодник не любит сухой, бедной, сильно кислой и щелочной почвы и обожает нейтральные или слабокислые черноземы и суглинки. Супещаники подойдут при внесении качественного гумуса,

– отметили в "Зеленой усадьбе".

Чтобы правильно посадить смородину, выкопайте лунки глубиной и диаметром 40 – 50 сантиметров. В каждый из них внесите порцию органики (например, часть садоводов используют компост) и стакан пепла.

Если используете минудобрения, дайте от 100 до 150 грамм суперфосфата и 20 – хлористого калия. Далее прикройте их толстым слоем земли.

Саженцы советуют устанавливать углубленно. В частности, на 5 – 6 сантиметров ниже прежнего уровня роста для средних почв. Тем временем для тяжелых – на 2 или 3, а легких – от 6 до 10 сантиметров.

Каждый куст должен свободно "дышать", а еще равномерно освещаться. Поэтому при размещении в рядах нужно оставлять между кустами от 1 – 1,5 метра (это зависит от высоты сорта). Междурядья делают в 1,5 – 2 раза шире.

После того как уплотните землю, сразу же сделайте поливную канавку. Следует влить под кусты по ведру воды.

Кстати, у черной смородины желательно мульчировать и приствольные круги, и междурядья. Впрочем, если нет возможности закрыть всю площадь посадки компостом, перегноем или торфом, то хотя бы разрыхлите землю.

В завершение саженцы обязательно нужно подрезать. Так, укоротите побеги, оставив на каждом 2 – 3 почки: обычно это высота от 5 до 7 сантиметров.

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Как сажать смородину / Pixabay