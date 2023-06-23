Соседи будут завидовать: как посадить хризантемы так, чтобы цвели до зимы

Видов хризантем существует много: они отличаются размером и цветом цветов. Их относят к многолетникам, то есть, к растениям, длительно цветущим.

Хризантеми - це ті квіти , які стійкі до низьких температур: можуть цвісти навіть до листопада. Звичайно, це велика їхня перевага серед інших кольорів. Як посадити хризантеми вдома – розповість 24 Канал .

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Посадка хризантем

Загалом, посадка цих квіток залежить від сорту, але можна висаджувати як навесні, так і влітку. Місце під хризантеми має бути сонячним та захищеним від вітрів.

Растениям нужен рыхлый, влажный и подкормка . С таким условием они будут цвести долго.

. С таким условием они будут цвести долго. Раскопайте ямку на 30-40 сантиметров, чтобы она была шире и глубже корней. Добавьте компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

или перегной для улучшения плодородия почвы. Хризантемам нужен хороший дренаж поэтому можете положить небольшое количество песка на дно ямки перед посадкой. Не используйте хвойные подстилки, так как хризантемы не переносят кислотность почвы.



Посадка хризантем / Фото "Растениевод"

Извлеките хризантему из горшка, осторожно расправьте корни. Разместите растение в центре отверстия в грунте, чтобы корни размещались равномерно.

в центре отверстия в грунте, чтобы корни размещались равномерно. После посадки хризантемы щедро полейте ее водой. Это важно для того, чтобы она укоренилась.

Уход за хризантемами

Регулярно поливайте хризантемы, соблюдая интервалы. Поливайте растения утром или вечером, пока не жжет солнце. Также следите, чтобы вода не застаивалась, потому что они имеют поверхностную корневую систему.

Применяйте удобрения для хризантем в соответствии с рекомендациями на упаковке. Обычно их можно применять в период активного роста, например, раз в две недели весной и летом.



Обрезка хризантем / Фото Simya.com

Проводите обрезку хризантем, чтобы сформировать желаемую форму и компактность. Удаляйте сухие и больные ветки, а также срезайте верхушки, чтобы быстрее росла.