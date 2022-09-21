Мария – это женское имя, имеющее библейское происхождение, ведь именно так называется мать Иисуса Христа. В переводе оно означает "беззаботная" и "желательная". По своему темпераменту Мария очень спокойна, ей важно иметь время наедине с собой и своими размышлениями, отмечает 24 канал.
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В жизни Марии очень ответственны и стараются каждое свое дело довести до конца. В то же время в их жизни почетное и важное место занимает сама семья, а не карьера.
Поздравления с Днем ангела Марии в стихах
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе всі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!
Хай Марія свято піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє всі твої потреби.
Добром хай наповниться твоє буття, здійснення всіх тобі заповітних мрій,
Крокуй із мудрістю в житті, цього бажають тобі рідні!
Поздравление с Днем ангела Марии 2022 в стихах / Фото "Canva"
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від усього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, допомоги від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай у житті усе чудово буде!
У домі хай панує достаток,
Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.
***
Хай Марію ангел оберігає,
І в усьому завжди їй сприяють!
Хай тобі Господь із неба,
дає усе, що треба.
Щоб добре серце мало,
І всім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками лише молоділа.
***
Сьогодні, дорога Марічко,
Лові приємні моменти!
Немає жодного на світі краще,
тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілитися!
Поздравление с Днем ангела Марии в прозе
Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишитися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком усі ваші найкращі якості залишаються ще яскравішими. Ти чудова!
***
Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносити лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.
Поздравление с Днем ангела Марии в прозе 2022 / Фото "Canva"
У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
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Сьогодні, в день твоїх іменин Марія, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю й успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!
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Марія, прийми наші вітання з відкритим серцем. Бажаємо тобі всього щонайкращого, але найголовніше – вір у чудеса. Саме завдяки чуду ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Віра в чудесах наближається до своєї життєвої мети, вона заспокоює після важкого дня і дає сили з раннього ранку. Щастя, любові, доброї долі!
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В День ангела надсилаю тобі Марія найбільші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного народження! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!
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Марія сьогодні твій День ангела, цей день як нагадування про те, що в житті не один ти на дорозі, що янгол оберігає тебе своїм крилом від негараздів, від болю і тривоги. Не забувай про це ніколи: і коли темно на душі, і коли світло. Завжди пам’ятай, що є захисник у тебе, і разом ви завжди непереможні.