Мария – это женское имя, имеющее библейское происхождение, ведь именно так называется мать Иисуса Христа. В переводе оно означает "беззаботная" и "желательная". По своему темпераменту Мария очень спокойна, ей важно иметь время наедине с собой и своими размышлениями, отмечает 24 канал.

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В жизни Марии очень ответственны и стараются каждое свое дело довести до конца. В то же время в их жизни почетное и важное место занимает сама семья, а не карьера.

Поздравления с Днем ангела Марии в стихах

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе всі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!

Хай Марія свято піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє всі твої потреби.

Добром хай наповниться твоє буття, здійснення всіх тобі заповітних мрій,

Крокуй із мудрістю в житті, цього бажають тобі рідні!

Поздравление с Днем ангела Марии 2022 в стихах / Фото "Canva"

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Марія, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від усього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, допомоги від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай у житті усе чудово буде!

У домі хай панує достаток,

Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.

***

Хай Марію ангел оберігає,

І в усьому завжди їй сприяють!

Хай тобі Господь із неба,

дає усе, що треба.

Щоб добре серце мало,

І всім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками лише молоділа.

***

Сьогодні, дорога Марічко,

Лові приємні моменти!

Немає жодного на світі краще,

тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілитися!

Поздравление с Днем ангела Марии в прозе

Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишитися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком усі ваші найкращі якості залишаються ще яскравішими. Ти чудова!

***

Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносити лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

Поздравление с Днем ангела Марии в прозе 2022 / Фото "Canva"

У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

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Сьогодні, в день твоїх іменин Марія, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю й успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!

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Марія, прийми наші вітання з відкритим серцем. Бажаємо тобі всього щонайкращого, але найголовніше – вір у чудеса. Саме завдяки чуду ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Віра в чудесах наближається до своєї життєвої мети, вона заспокоює після важкого дня і дає сили з раннього ранку. Щастя, любові, доброї долі!

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В День ангела надсилаю тобі Марія найбільші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного народження! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

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Марія сьогодні твій День ангела, цей день як нагадування про те, що в житті не один ти на дорозі, що янгол оберігає тебе своїм крилом від негараздів, від болю і тривоги. Не забувай про це ніколи: і коли темно на душі, і коли світло. Завжди пам’ятай, що є захисник у тебе, і разом ви завжди непереможні.