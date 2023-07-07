Список русифицированных мужских имен с украинскими соответствующими

7 июля 2023, 10:06
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Русификация – это процесс насильственной насадки русского языка и культуры в других государствах. Украина пострадала от этого явления больше всего.

Полностью искоренить все российское из украинского пространства не так легко, как хотелось бы, но это возможно. И только каждый из нас может повлиять на этот процесс. Давайте почитать по простому – из украинских соответствий русифицированных имен.

К теме 11 русифицированных женских имен: как они звучат на украинском

Русифицированные мужские имена: украинские соответствия

  • Ваня – Ванько, Иванко или Ивась;
  • Миша – Миша, Миша или Михась;
  • Дима – Митька, Дима или Дмитрий;
  • Петя – Петька, Петя или Петрусь;
  • Паша – Павлик или Павлусь;
  • Андрей – Андрюша или Андрей;
  • Гордюша – Гордейко или Гордусь;
  • Костик – Костусь;
  • Саша – Санько, Лесь, Лесик;
  • Алеша – Олекса, Олешко или Лесь, Лесик;
  • Леня – Ленько;
  • Олежа – Олежка, Олька или Лесь, Лесик;
  • Гриша – Гришко, Гриць или Гринько;
  • Никита – Никитка или Никитка;
  • Коля – Колька;
  • Сема – Семко, Сенько или Семенко;
  • Степа – Степко или Степанко;
  • Женя – Евгенко;
  • Гена – Генко, Геник, Генусь или Геннадий;
  • Жора – Горько или Гошко;
  • Гера – Германко или Герко;
  • Рома – Романко, Ромась или Ромко;
  • Деня – Дениско или Денько;
  • Тема – Артемко;
  • Тима или Тимоша – Тимка;
  • Вася – Василько или Васька;
  • Марик – Марко;
  • Даня или Даник – Данько или Данилко;
  • Бодя – Богдась, Богданик, Даник, Данько или Богданко;
  • Боря – Борик, Борко или Бориско;
  • Слава или Славик – Славко;
  • Владя или Владик – Владко;
  • Толя или Толик – Только;
  • Виталик – Витик, Витась;
  • Витя – Витько;
  • Федя – Федусь;
  • Вова – Володик или Володько;
  • Сережа – Сергийко;
  • Кирюша – Кирилко;
  • Игоря – Игорько;
  • Глебушка – Глибко;
  • Илья – Илько‌;
  • Лева – Левко‌;
  • Сева – Севко.

 

Автор: Вікторія Козар