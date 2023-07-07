Список русифицированных мужских имен с украинскими соответствующими

Русификация – это процесс насильственной насадки русского языка и культуры в других государствах. Украина пострадала от этого явления больше всего.

Полностью искоренить все российское из украинского пространства не так легко, как хотелось бы, но это возможно. И только каждый из нас может повлиять на этот процесс. Давайте почитать по простому – из украинских соответствий русифицированных имен.

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