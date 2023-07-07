Список русифицированных мужских имен с украинскими соответствующими
7 июля 2023, 10:06Читати новину українською
Русификация – это процесс насильственной насадки русского языка и культуры в других государствах. Украина пострадала от этого явления больше всего.
Полностью искоренить все российское из украинского пространства не так легко, как хотелось бы, но это возможно. И только каждый из нас может повлиять на этот процесс. Давайте почитать по простому – из украинских соответствий русифицированных имен.
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Русифицированные мужские имена: украинские соответствия
- Ваня – Ванько, Иванко или Ивась;
- Миша – Миша, Миша или Михась;
- Дима – Митька, Дима или Дмитрий;
- Петя – Петька, Петя или Петрусь;
- Паша – Павлик или Павлусь;
- Андрей – Андрюша или Андрей;
- Гордюша – Гордейко или Гордусь;
- Костик – Костусь;
- Саша – Санько, Лесь, Лесик;
- Алеша – Олекса, Олешко или Лесь, Лесик;
- Леня – Ленько;
- Олежа – Олежка, Олька или Лесь, Лесик;
- Гриша – Гришко, Гриць или Гринько;
- Никита – Никитка или Никитка;
- Коля – Колька;
- Сема – Семко, Сенько или Семенко;
- Степа – Степко или Степанко;
- Женя – Евгенко;
- Гена – Генко, Геник, Генусь или Геннадий;
- Жора – Горько или Гошко;
- Гера – Германко или Герко;
- Рома – Романко, Ромась или Ромко;
- Деня – Дениско или Денько;
- Тема – Артемко;
- Тима или Тимоша – Тимка;
- Вася – Василько или Васька;
- Марик – Марко;
- Даня или Даник – Данько или Данилко;
- Бодя – Богдась, Богданик, Даник, Данько или Богданко;
- Боря – Борик, Борко или Бориско;
- Слава или Славик – Славко;
- Владя или Владик – Владко;
- Толя или Толик – Только;
- Виталик – Витик, Витась;
- Витя – Витько;
- Федя – Федусь;
- Вова – Володик или Володько;
- Сережа – Сергийко;
- Кирюша – Кирилко;
- Игоря – Игорько;
- Глебушка – Глибко;
- Илья – Илько;
- Лева – Левко;
- Сева – Севко.