Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз отправилась в отпуск на солнечный остров Ибица, расположенный в Средиземном море. Оттуда она активно распространяет горячие снимки, от которых трудно отвести взгляд.

Деми знает, как в любом наряде подчеркнуть свою сексуальность. Она смелая и уверена в себе, не боится выкладывать эротические снимки и представать перед камерой в минимальном количестве одежды. На личной странице знаменитости в инстаграме появилась очередная серия чрезвычайно горячих фото.

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Роуз предстала перед камерой на фоне ярких зеленых растений. Она эротично позировала в блестящем мини платье насыщенного розового цвета на бретелях. Такой наряд красиво подчеркнул длинные ноги модели, а также ее аппетитные пышные формы. На отдыхе звезда не прекращает хвастаться своими прелестями и устраивает фотосессии в разнообразных аутфитах.

Длинные роскошные волосы Деми уложила в легкие локоны. На лице она сделала безупречный макияж с нежным блеском на губах. Ее шею украшала минималистичная золотая подвеска. Знаменитость умело подчеркнула свою сексуальность в сочетании с нежностью и женственностью.

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