Популярная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть откровенными фотографиями. Звезда отправилась в отпуск на солнечный остров и оттуда делится жаркими кадрами.

Деми Роуз после длительного пребывания на карантине отправилась в путешествие. Она проводит летние дни на жарком острове Ибица, расположенном в Средиземном море. Яркими фотографиями с отдыха делится с подписчиками на личной странице в Инстаграме.

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Звезда модельного бизнеса предстала перед камерой, сидя на палубе роскошной яхты, на фоне голубого моря и невероятно красивого неба. Она в очередной раз похвасталась своими пышными формами и подчеркнула сексуальность.

Деми позирует в крохотном разноцветном бикини, которое едва прикрыло ее интимные зоны. Она, не стесняясь, продемонстрировала огромные обнаженные груди. Волосы Роуз мокрые. Очевидно, фотография была сделана после купания. На лице у нее сияет легкий естественный макияж с коричневым блеском на губах. Уши украшают минималистичные серьги с камушками, а на пальцах видим золотые кольца.

"Все становится на свои места", – написала в публикации знаменитость.

Деми Роуз в крошечном бикини / Instagram / @demirose

Деми Роуз показала огромную обнаженную грудь / Instagram / @demirose