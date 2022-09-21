Рождество Пресвятой Богородицы: что запрещено делать в праздник

21 сентября церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают день рождения Марии, которая впоследствии стала матерью Иисуса Христа. О традициях и запретах читайте в материале.

Мария родилась в семье Якими и Анны, у которых 70 лет не было детей. Поэтому они страдали от частых насмешек и пренебрежения, поскольку в еврейском народе это считалось проклятием от Бога. Однако после ревностных молитв и искренней веры в то, что Бог ответит, у них родилась девочка, пишет 24 канал.

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Отчество она происходила из царского рода, а по матери – из рода священнического. Мария с детства готовилась к своему великому поручению от Бога и уже в 3 года родители отдали ее на служение в храм. В себе она сочетала любовь и смирение, это добродетели, которые она воплотила в своей жизни в высшей степени.

В народе Рождество Пресвятой Богородицы еще называют "Первой Пречистой" и "Осенинами". В этот день люди обычно ходят в церковь и молятся с просьбой о помощи, благодарят Бога за урожай и просят благословений в следующем году. А семейные пары, не имеющие детей, приходят с просьбой о рождении ребенка. Этот праздник также относят к традиционным женским праздникам.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Наши предки приходили на праздник друг к другу в гости и щедро накрывали стол, потому что согласно приметам – чем больше блюд на столе, тем лучше будет следующий год. Кроме того, в этот день заканчивали уборку и готовились к зиме. А еще наши предки верили, что от Рождества Пресвятой Богородицы начинается сезон сватовства, поэтому было позволено ссылать сватов к девушкам.

Что нельзя делать 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы

Нельзя выполнять тяжелый физический труд.

Нельзя ссориться с ближними и таить обиду в сердце.

Нельзя выбрасывать остатки пищи.

Нельзя в руки брать иглу.

Нельзя шить, вышивать, резать.

Нельзя отказывать в просьбах о помощи.

Нельзя употреблять алкоголь и мясо.

Нельзя устраивать слишком шумные вечеринки.

Нельзя носить неудобную обувь.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото "Canva"

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы