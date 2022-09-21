Рождество Пресвятой Богородицы: молитвы с просьбой о защите и помощи

Традиционно 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из самых важных в церковном календаре. В народе оно известно еще под названием "Вторая Пречистая".

На Рождество Пресвятой Богородицы в храме совершается праздничное служение, а верующие молятся о покровительстве и помощи в сложных обстоятельствах жизни. Также женщины, не имеющие детей, приходят с просьбой о рождении ребенка, пишет 24 канал.

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Мария была единственной дочерью супругов Якими и Анны, родившейся в их старости. После многочисленных искренних молитв и веры, которые Бог подарит им ребенка, Господь благословил их младенцем. После радостной новости о зачатии родители Богородицы дали обет посвятить своего ребенка для служения Богу. Они отдали девушку в Иерусалимский храм, где она находилась до своего совершеннолетия.

Официально Рождество Пресвятой Богородицы начали отмечать в конце 6 – начале 7 века в Византийской империи.

В древности бездетные женщины делали праздничный обед и приглашали в гости бедных. Также молились о рождении ребенка, ведь по преданию Анна тоже молилась долго Господу о том, что он подарил ему ребенка. Обычно в этот период можно ожидать сильных дождей, а в народе говорят: "Вторая Пречистая пришла – дождем полила".

Молитвы на Рождество Пресвятой Богородицы

"О, Всемилосердная, Добрая и Искренняя Защитница наша, Госпожа Богородица, познавшая счастье Материнства, в котором волнение, надежды, тревоги и всех частей земных матерей приняла.

Взгляни, Пречистая Мать, на рабов Твоих сих, союзом супружеских соединенных, умоляющих помощи Твоей, да будет на них милость Твоя, да будут плодотворны и увидят сыновья сыновей своих до третьего и четвертого рода, и до желанной старости доживут и войдут в Царство Небесное. . Твоего Сына и Господа нашего Иисуса Христа, Которому принадлежит всякая слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь!"

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"Преблагословенная Дева Мария, Царица неба и земли, Твоему чудотворному образу припадая, растроганно взываем: сжалься милостиво на рабов Твоих и Твоим всесильным ходатайством сошедших кому нужны.

Вся верных чада Святой Церкви спаси, неверных обрати, заблудших на путь правый настав, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество во благо направо, грешников к покаянию приведет и всех христиан мольбы услышь, больных лечи, а путешествующих оберег.

Упаси, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестиво призываем святое имя Твое и поклоняемся честному образу Твоему. Ты, потому что молитвами беззакония наша даром очищаешь, тем же к Тебе припадаем и пока поем.

Отгони от нас всякого врага и супостата, всякой напасти и губительные скитания – молитвами Твоими, падающие дожди официальные и земли обильно рождают, вложи в сердца наш страх Божий к исполнению заповедей Господних, чтобы все тихо и мирно поживем во спасение душ наших, на благоближные . и во славу Господа, Ему ибо, как Творцу, Промыслителю и Спасителю наша всякая принадлежит слава, честь и поклонение, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Молитвы на Рождество Пресвятой Богородицы 2022 / Фото из открытых источников

"Мать Божья, Непорочная Мария! Это я (имя), посвящаю Тебе тело и душу мою, все молитвы и терпения, все, чем есть и что занимаюсь. По желанию в сердце отдаюсь Тебе в неволю любви. Оставляю Тебе право распоряжайся мною для спасения людей и помощи Церкви, которой Ты – Матерь, с этого времени стараюсь все делать с Тобой, через Тебя и для Тебя, знаю, что своими силами ничего не смогу совершить, а Ты можешь все, что есть воля Твоего Сына, ибо всегда побеждаешь. Сделай так, Царице неба, опора для верных, чтобы моя семья, приход и вся Украина были истинным Царством Твоего Сына. Аминь."

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"О, Непорочная, Благословенная Дева Мария, у Господа испрошенная святыми молитвами, Богу преданная, Господом возлюбленная, избранная матерью Господа нашего Иисуса Христа по своей чистоте души и тела. Кто же прославил Тебя или не угодить, ибо Рождество Твое – это наш спасение: Прими молитву нашу от недостойных рабов Твоих, не отринь мольбы нашего сердца.

Тебя прославляем снова и снова, Твое величие воспеваем, к Тебе припадаем с умилением, как к скорой заступнице плодовит. Молим Тебя, выпроси у Сына Твоего Иисуса Христа, Бога нашего одарить нас недостойных благочестивой жизнью, да будет он жить мы, как угодно Богу нашему, и с пользой для душ наших. О, Пресвятая Дева Мария, Царица небесная, сжалься со всей милости Своей на рабов Твоих, к Тебе обращенных, которые не смогли еще завестись потомством, пошли Своим всесильным ходатайством исцеления от бесплодия.

О, Богородица, услышь наши молитвы, утоли скорбь и даруй мужество жить в счастье. Смиренно прибегаем к Тебе и молим, выпроси у Всемилостивого Господа нашего прощения за все грехи, нами совершенные по воле и без. И все, что в праведной жизни потребуется нам, выпроси у Сына Твоего, Христа Спасителя. Ты единственная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую смерть и введи в Царство Господне. Со всеми святыми молим Тебя непрестанно и прославляем единого Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь"

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"Прославляю Тебя, о Сердце Марии, Матери Милосердия, с глубочайшим уважением. Благодарю Тебя за милосердие, которое испросила мне, видя все мои грехи. которые почитают Тебя, восхваляют, любят и надеются на Тебя, что Ты, о Матерь, от греха меня сохранишь и спасешь. Аминь.