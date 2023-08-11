11 августа – Рождество Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот день

11 августа 2023 православные христиане отмечают церковный праздник Рождество Николая Чудотворца. Говорят, что святой Николай является приближенным к Богу, поэтому молитвы к нему эффективен для больных и отверженных.

Верующие чтят память святого Николая трижды в год – 19 декабря, 22 мая и 11 августа, пишет 24 Канал.

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По преданию Николай умер в IV веке 19 декабря, а мощи его были перенесены в XI веке из Миры в Бари в Италии 22 мая, поэтому установлены именно эти даты памяти святого.

Что нужно делать на Рождество Николая Чудотворца

В храмы в этот день проходят церковные богослужения. Христианам нужно читать молитвы и просить святого о покровительстве. Поставьте в церкви свечу и попросите о помощи в делах, об исцелении недугов, о крепком здоровье себя и родных.



11 августа отмечают Рождество Николая Чудотворца

Что не нужно делать на Рождество Николая Чудотворца

Нельзя в этот день работать в саду, в огороде или заниматься тяжелой физической работой дома;

Не стоит в праздник ругаться, завидовать, осуждать или клеветать;

Лучше не заниматься на Рождество Николая Чудотворца рукоделием;

Не рекомендуется сегодня давать деньги взаймы.

Приметы на Рождество Николая Чудотворца

Утренний туман и сухой день предвещает тёплую и сухую осень;

Сильный дождь предвещает большой урожай;

Дождливый теплый день – достаток грибов;

Молитва к Николаю Чудотворцу

Подумайте о своем желании. Оно должно быть хорошим.

"Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо пожелавших, исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь".