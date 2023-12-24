Счастливого Рождества: подборка невероятно милых поздравлений с праздником в картинках

В этом году украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря, то есть уже завтра. Сегодня же люди собрались за семейным столом по случаю Сочельника, чтобы попробовать 12 постных блюд и посмотреть, как звезда извещает о рождении Иисуса Христа.

В этот период украинцы традиционно ходят колядовать. В песнях парни и девушки желают хозяевам дома мира, спокойствия, семейного согласия, благополучия, счастья и здоровья. Утром 25 декабря люди пойдут в церковь, чтобы послушать рождественскую молитву, а вечер проведут в кругу семьи.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений в картинках по случаю Рождества. Пусть в этот день Господь подарит вам любовь и тепло, а дом наполнит веселой атмосферой светлого праздника.

Поздравления с Рождеством в картинках

Рождество / Фото forumsmile.com.ua

Рождество / Фото lux.fm

Рождество / Фото pruvitannja.com.ua

Рождество / Фото "Страна У"

Рождество Фото "Страна У"

Рождество / Фото forumsmile.com.ua

Рождество / Фото forumsmile.com.ua

Рождество / Фото listivki.com.ua

Рождество / Фото kartynka.top

Рождество / Фото Amazing Ukraine